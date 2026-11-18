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18.11.2026 12:17:48
UBS setzt 2027 auf Europa und Gold
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Die UBS erwartet für 2027 weiter steigende Aktienmärkte und einen Goldpreis von 5000 Dollar je Unze. Gleichzeitig warnt die Grossbank vor den Risiken des KI-Booms. Bei Aktien bevorzugt sie inzwischen Europa gegenüber den USA.
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