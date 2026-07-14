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14.07.2026 11:00:47
UK borrowing costs hit highest level since May as oil surges
Ten-year yield back above 5% just days before Andy Burnham set to become prime ministerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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