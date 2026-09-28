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28.09.2026 12:00:18
UK diesel price hits all-time high, RAC says
The US-Israel war with Iran has caused fuel prices to soar.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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