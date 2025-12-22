|
22.12.2025 16:28:17
UK drivers being overcharged as fuel prices fail to track oil market, watchdog finds
CMA rejects retailers’ claims on operating costs, saying weak competition is not passing on lower wholesale pricesDrivers are being overcharged for petrol and diesel, the UK’s consumer watchdog has said, dismissing forecourt operators’ excuse for charging more at the pump.Fuel retailers have said they are unable to lower pump prices to keep pace with falling global oil markets because they need to make up for higher non-fuel “operating” costs, such as wages and energy. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,84
|-0,21
|-0,34
|Ölpreis (WTI)
|57,86
|-0,15
|-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.