|
10.03.2026 07:00:09
UK households that use heating oil face ‘frightening’ surge in bills over Iran war
Chancellor raises prospect of help after prices almost treble since start of conflict• How will war in the Middle East affect your finances?Rural households that rely on heating oil to warm their homes and provide hot water are facing a “sudden and frightening” surge in their bills, with prices almost trebling since the start of the Iran war.The cost of heating oil is not covered by Ofgem’s energy price cap and varies between suppliers. In examples seen by the Guardian, customers who were typically paying 62p a litre before the war are now being quoted about £1.73. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|83,38
|-11,39
|-12,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.