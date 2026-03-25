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25.03.2026 14:27:50
UK inflation rate stays at 3% before Iran war hits oil prices
The speed of price rises in the UK has stayed the same, according to data which was collected before the US-Israel war with Iran began.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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