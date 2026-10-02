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02.10.2026 11:09:21
UK is not facing diesel shortage despite fears of Trump export ban, minister says
In effort to avoid panic at pumps, Keir Mather insists supply of fuel to Britain is ‘inherently resilient’
The government has moved to avert panic at the pumps, insisting that the UK is not facing a diesel shortage after Donald Trump threatened to cut off US supplies of the fuel.
The transport minister Keir Mather said on Friday that the UK has a wide range of sources of the fuel and is in talks with other European countries over the potential release of emergency diesel stockpiles.Continue reading...
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