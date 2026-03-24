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24.03.2026 01:31:09
UK must back North Sea oil and gas drilling, says trade body
The group says the country "urgently" needs to produce its own oil and gas to secure supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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