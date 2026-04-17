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17.04.2026 13:42:41
UK petrol and diesel prices fall after weeks of rises
Drivers have seen weeks of increases as the US-Israeli war with Iran pushed up wholesale oil prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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