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06.04.2026 13:15:21
Ukraine: 3 killed in Odesa, Kyiv targets Russian oil exports
Russian drone strikes on the southern Ukrainian city of Odesa left at least three people dead overnight, including a 2-year-old girl. Meanwhile, Ukraine has continued retaliatory strikes against Russian oil facilities.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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