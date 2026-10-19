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19.10.2026 21:59:27
Ukraine allies in Poland after Starlink sabotage, Trump diesel deal
Germany's Johann Wadephul said hybrid plots like the Starlink fire showed Europe was "in Russia's crosshairs." The UK's Ed Miliband said Trump's Russian diesel deal led to a "very difficult few days" diplomatically.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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