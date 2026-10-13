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13.10.2026 22:43:26

Ukraine and the US: What's next after Trump's diesel deal with Russia?

Donald Trump plans to allow the purchase of Russian diesel, drawing criticism at home and abroad. What is behind the US president’s decision and what should Ukraine do next? DW spoke with experts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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