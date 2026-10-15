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15.10.2026 09:47:50

Ukraine and the US: What's next after Trump's diesel deal with Russia?

Donald Trump plans to allow the purchase of Russian diesel, drawing criticism at home and abroad. What is behind the US president's decision and what should Ukraine do next? DW spoke with experts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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