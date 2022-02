Ukraine-Kriste treibt Goldpreis auf Acht-Monats-Hoch

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

Gold ist so teuer wie seit Juni 2021 nicht mehr. Doch es sind nicht nur die Ereignisse an der ukrainischen Grenze, welche die Anleger dazu bewegen, ihr Geld verstärkt in Gold zu investieren. Von Angela Göpfert. mehr Meldung bei www.tagesschau.de lesen