31.12.2025 18:55:20
Ukraine updates: Kyiv says it struck Russia's oil facilities
According to officials in Kyiv, Ukrainian long-range drones struck an oil depot north of Moscow, as well as an oil refinery and an oil terminal in Russia's southern Krasnodar region. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,15
|0,24
|0,39
|Ölpreis (WTI)
|57,75
|0,33
|0,57