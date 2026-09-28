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28.09.2026 09:12:29
Umfrage: Wie stark belasten Ölpreis, Zinsen und US-Wahlen die Märkte?
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Nehmen Sie sich drei Minuten Zeit, um an unserer vierteljährlichen Umfrage teilzunehmen. Diesmal geht es unter anderem um die Folgen des hohen Ölpreises, die weitere Zinsentwicklung sowie die möglichen Auswirkungen der US-Kongresswahlen auf die Finanzmärkte.
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|94,41
|2,00
|2,16
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