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23.09.2026 05:30:00
Umweltprüfung für Rechenzentren, Erlaubnis von CO2-Speicherung in Österreich
Österreichs Regierung schickt drei Gesetze in Begutachtung: Klimagesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und ein Ende des Verbots von CO2-Speichern.
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Rohstoffe in diesem Artikel
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