UN-Behörde - Lebensmittelpreise 2023 deutlich gesunken

London (Reuters) - Die weltweiten Lebensmittelpreise sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken.

Das entsprechende Barometer, das die global am meisten gehandelten Lebensmittel erfasst, lag im Dezember um 10,1 Prozent unter dem Niveau von Ende 2022, wie die UN-Ernährungsorganisation (FAO) am Freitag mitteilte. Im Gesamtjahr sei es sogar zu einem Rückgang von 13,7 Prozent gekommen.

Zuletzt gingen auch die Zuckerpreise wieder zurück: Sie brachen von November auf Dezember um 16,6 Prozent ein. "Dies war hauptsächlich auf die starke Produktion in Brasilien und die geringere Verwendung von Zuckerrohr für die Ethanolproduktion in Indien zurückzuführen", so die Organisation.

Dagegen zeigten die Getreidepreise zuletzt wieder nach oben als Folge von Lieferengpässen in wichtigen Exportländern für Weizen, Mais, Reis und Gerste. Für das gesamte Jahr lagen die Getreidepreise jedoch um 15,4 Prozent unter ihrem Durchschnitt von 2022. Die Märkte seien mit Ausnahme von Reis gut versorgt, hieß es dazu.

Am stärksten fielen im vergangenen Jahr die Preise für Pflanzenöle: Hier brach das entsprechende Barometer um 32,7 Prozent ein. Der Fleischpreise gingen dagegen nur um 1,8 Prozent zurück.

