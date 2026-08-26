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26.08.2026 11:02:55
Under Threat, Saudi Arabia Reroutes Oil Exports Yet Again
Forced away from the Strait of Hormuz in the Persian Gulf, the Saudis turned to the Red Sea. Now they are relying on a less dangerous but more complicated detour via the Suez Canal.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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