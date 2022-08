Uniper bittet um weitere Milliarden-Hilfen vom Staat

Düsseldorf (Reuters) - Der angeschlagene Energiekonzern Uniper- muss immer neue Löcher stopfen und hat den Staat um weitere Hilfen gebeten.

Uniper habe zwei Milliarden Euro aus der bestehenden Kreditfazilität der staalichen KfW Bank in Anspruch genommen und damit die Fazilität in Höhe von neun Milliarden vollständig ausgeschöpft, teilte das Unternehmen Montag mit. Darüber hinaus habe Uniper eine Erweiterung der KfW-Kreditlinie in Höhe von vier Milliarden Euro beantragt. Damit solle die kurzfristige Liquidität des Unternehmens sichergestellt werden. Der Versorger ist unter anderem durch die Gaslieferkürzungen Russlands in die Schieflage geraten.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)