Uniper erwartet nach Hilfspaket bessere Ergebnisse

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper rechnet ab dem Herbst mit besseren Ergebnissen dank des ab Oktober möglichen Zugriffs auf die geplante Gasumlage.

"Die Verluste werden ab dem vierten Quartal deutlich geringer ausfallen", sagte Finanzchefin Tiina Tuomela am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Uniper betrachte die Jahre 2022 und 2023 als Übergangsjahre. Für 2024 sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Der Konzern kämpft mit den Folgen der reduzierten Gaslieferungen Russlands. Uniper hat im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als zwölf Milliarden Euro eingefahren.

