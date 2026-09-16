|
16.09.2026 19:46:49
United States Oil Fund (USO) Drops Wednesday: What's Going On?
This article United States Oil Fund (USO) Drops Wednesday: What's Going On? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,34
|-3,49
|-3,30
|Ölpreis (WTI)
|99,18
|-3,25
|-3,17