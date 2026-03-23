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23.03.2026 17:45:09
United States Oil Stock Slumps Amid Iran Talks
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,62
|2,56
|2,56
|Ölpreis (WTI)
|90,55
|2,42
|2,75