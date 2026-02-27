|
27.02.2026 20:03:00
United’s stock had its worst day in months on rising oil prices, market jitters
United Airlines’ stock was leading S&P 500 index decliners on Friday and heading for its worst drop in 10 months, with other airline stocks also seeing steep declines amid rising oil futures prices and increased market jitters.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|72,48
|1,57
|2,21
|Ölpreis (WTI)
|67,02
|1,81
|2,78
