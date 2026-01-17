|
17.01.2026 05:30:27
Up 119% in a Year, This Gold Royalty Stock Just Saw a $2.6 Million Trim Amid a Historic Run
On January 16, Louisbourg Investments disclosed a sale of 73,600 shares of OR Royalties (NYSE:OR), an estimated $2.58 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated January 16, Louisbourg Investments reduced its position in OR Royalties (NYSE:OR) by 73,600 shares. The estimated transaction value was approximately $2.58 million, based on the average share price during the quarter. As a result, the quarter-end position value shifted by $3.96 million, which includes both trading and market price effects.This sale left the fund with 219,271 shares of OR Royalties, representing 1.55% of reported AUM.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 595,25
|-21,68
|-0,47
