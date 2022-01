Update Gold: Die Bullen greifen an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Anstieg des Silberpreises am gestrigen Dienstag scheint ein Vorbote gewesen zu sein. Nun zieht auch Gold nach. Die Bullen attackieren aktuell den Widerstandsbereich bei 1.835/1.840 Dollar . Ein Ausbruch über diesen Bereich würde das Zwischenhoch aus dem November als letzte Bastion der Bären vor dem Bereich rund um 1.900 Dollar zurück ins Spiel bringen.Nachdem der Goldpreis heute am Nachmittag plötzlich anspringen konnte, ziehen auch die Minen mit. Der GDX kann zur Stunde rund 3,9 Prozent zulegen, der stärker auf Juniorproduzenten ausgelegte GDXJ kann ebenfalls knapp 3,9 Prozent gewinnen. Eines der großen Zugpferde ist die Aktie von Barrick Gold. Das Papier gewinnt im US-Handel rund 5 Prozent nachdem der Konzern die Vorab-Produktionszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 vorgelegt hat. Dank eines starken Schlussspurts konnte Barrick die eigene Prognose noch erreichen.Für die kommenden Stunden und Tage wird es aus Sicht der Bullen wichtig sein, das Momentum zu behalten. Die Bären haben den Bereich rund um 1.835/1.840 Dollar bereits mehrfach in der Vergangenheit verteidigen können. Auch dieses Mal werden sie alles daransetzen, den Ausbruch zu verhindern. Interessant ist sicher, dass Gold diesen Ausbruchsversuch in einem nach wie schwierigen Umfeld startet. Zwar geht die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen marginal zurück. Doch mit einer Rendite von 1,85 Prozent bewegen wir uns noch immer im Bereich eines Zweijahreshochs. Auch der US-Dollar gibt aktuell nur marginal nach. All das scheint den Goldpreis aber aktuell nicht zu stören. Die Bullen sind am Drücker und versuchen sich an einem Ausbruch über den Widerstandsbereich. Gelingt dies, würde dies vermutlich weiteres Interesse seitens institutioneller Investoren freisetzen. In diesem Fall rückt der Bereich rund um 1.870 Dollar in das Visier der Bullen.