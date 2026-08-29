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29.08.2026 12:43:21

US, Venezuela announce 'historic' oil deal

US President Donald Trump announced an agreement with Venezuela to take control of 65 billion barrels of oil. The South American country has the largest proven oil reserves in the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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