12.03.2026 11:23:24
US allows India's Russian oil purchases again
Less than a month after India agreed to stop buying Russian oil in exchange for a US trade deal, Washington says it can buy it again. The latest reports suggest it may loosen other sanctions against Moscow.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,38
|-1,37
|-1,35
|Ölpreis (WTI)
|96,11
|0,38
|0,40
