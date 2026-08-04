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04.08.2026 19:51:17
US diesel prices overtake Biden-era average in blow to Trump
Cost for fuel that powers industrial America set to remain elevated even as crude fallsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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