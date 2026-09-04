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04.09.2026 13:08:59
US diesel prices soar to record high
Iran war pushes fuel costs above previous 2022 peak, adding to inflationary pressures ahead of November’s midterm electionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.