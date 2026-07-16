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16.07.2026 14:43:09
US dollar near one-month low as concerns over oil prices remain subdued
[LONDON] The dollar hovered near its one-month low on Thursday (Jul 16) as investors weighed subdued US inflation data, which dampened rate-hike...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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