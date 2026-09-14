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14.09.2026 15:02:01
US dollar rallies as oil prices jump and AI fears knock markets
[LONDON/SINGAPORE] The US dollar rose to a two-week high on Monday (Sep 14) as conflict in the Middle East pushed up oil...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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