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15.09.2026 14:26:20
US dollar ticks up as oil prices climb, Fed rate hike chances firm
Oil prices are near a four-month peak, standing at more than US$105 a barrelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|108,07
|2,39
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|Ölpreis (WTI)
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