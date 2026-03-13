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13.03.2026 17:38:02

US easing of Russia oil sanctions draws criticism

Leaders in Europe and Canada have pushed back against Washington's move to allow Russia to sell stranded oil.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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