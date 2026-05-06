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06.05.2026 19:44:32
US fuel exports hit record in boon for oil companies and threat to Trump
Hormuz closure prompts surge in buying from Asia and EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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