05.01.2026 13:39:09
US-Geschäfte in Südamerika: Der Konflikt um Venezuelas Öl schwelt seit Jahrzehnten
Nach Maduros Festnahme betont US-Präsident Trump seinen Anspruch auf Sicherung und Wiederaufbau der venezolanischen Rohölförderung. Der Konflikt um das Milliardengeschäft ist alt. US-Zugriff darauf soll auch den Einfluss Chinas in Südamerika schwächen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
