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14.07.2026 14:40:16
US inflation fell more than expected to 3.5% in June as petrol prices tumbled
Traders rein in bets on Fed rate rises as easing energy costs help tame price surges spurred by Middle East warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
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