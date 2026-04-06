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06.04.2026 09:20:14
US-Iran War Updates April 6: IRGC Claims Strikes On US, Israeli Ships, Iran Rejects Talks, Israel Kills IRGC Intel Chief (UPDATED)
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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