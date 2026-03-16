|
16.03.2026 10:48:35
US-Iran War Updates March 16: Lebanon Targets Israeli Town, EU Pledges $525 Million Aid To Middle East As Trump Demands Help With Hormuz (UPDATED)
This article US-Iran War Updates March 16: UAE Oil Hub Hit, Lebanon's Ex-Leader Urges Talks, Iran Denies Truce Talk As Trump Demands Help With Hormuz (UPDATED) originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|95,31
|-3,40
|-3,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX fester -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt kamm am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpft sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.