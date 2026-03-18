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18.03.2026 07:49:02
US-Iran War Updates March 18: US Hits Iran Missile Sites Near Hormuz, Iraq To Resume Oil Exports Via Turkish Port, Iran Executes Israeli Spy
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