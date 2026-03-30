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30.03.2026 06:03:20
US lets Russian oil tanker approach Cuba despite blockade
US President Donald Trump said he had "no problem" with Russia or another country delivering oil to Cuba as the island nation faces an acute energy crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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