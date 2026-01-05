Ölpreis (Brent)

61,64
USD
-0,12
-0,21 %
05.01.2026 11:00:09

US oil baron Harold Hamm sets sights on Milei’s Argentina

Shale pioneer's overseas move comes amid claims American drilling heyday has peaked
Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
