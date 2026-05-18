|Ölmarkt stabilisieren
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18.05.2026 20:57:38
US-Regierung hält an gelockerter Sanktionsregelung für russisches Öl fest
Damit lockern die USA angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise ein weiteres Mal für einige Wochen Sanktionen auf russisches Öl - es ist inzwischen das dritte Mal. Zunächst hatten die USA am Wochenende eine entsprechende Ausnahmeregelung noch auslaufen lassen.
Kritiker hatten bemängelt, Russland werde dadurch finanziell gestärkt. Der Kreml nutzt die Einnahmen aus der Ölindustrie zur Finanzierung seines Kriegs gegen die Ukraine. Es gibt seit Jahren Sanktionen der USA, die den russischen Ölsektor betreffen. Länder und Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen, könnten dabei im Normalfall selbst Gefahr laufen, Ziel von Sanktionen zu werden.
Spitze gegen China
Die USA wollen mit der Lockerung auch den Handlungsspielraum Chinas einschränken. US-Minister Bessent schrieb, Chinas Möglichkeiten würden so eingeschränkt, vergünstigtes Öl zu horten.
Der Vorstoß ist bemerkenswert. US-Präsident Donald Trump kam vor Tagen zurück von einem mehrtägigen Besuch in Peking bei Staatschef Xi Jinping, bei dem beide lobende Worte füreinander fanden. Die Verlängerung der Sanktionslockerung auf russisches Öl kommt zudem unmittelbar vor einem Besuch von Kremlchef Wladimir Putin in China.
/rin/DP/he
WASHINGTON (dpa-AFX)
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