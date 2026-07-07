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07.07.2026 22:38:03

US revokes waiver allowing Iranian oil sales after tanker strikes in Strait of Hormuz

Qatari and Saudi ships among targets near Oman coastWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
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