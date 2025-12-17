17.12.2025 17:04:38

US-Rohöllagerbestände fallen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche weniger als erwartet gefallen. Die Rohöllagerbestände sanken um 1,3 Millionen auf 424,4 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände stiegen hingegen um 4,8 Millionen auf 225,6 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 1,7 Millionen auf 118,5 Millionen Barrel zu.

Die tägliche Ölproduktion lag wenig verändert bei 13,8 Millionen Barrel pro Tag.

Die Daten im Überblick:

^

Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 424,4 425,7

Benzinlagerbestände 225,6 220,8

Destillatebestände 118,5 116,8°

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

