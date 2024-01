US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,503 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,114 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 10,9 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,669 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,2 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 1,1 Millionen Barrel.

January 04, 2024