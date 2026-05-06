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06.05.2026 06:00:31
US shale oil producers are wise to avoid the temptation of higher prices
With little slack in the system, soaring prices don’t give operators that much of an incentive to let ripWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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