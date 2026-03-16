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16.03.2026 06:00:00
US shale producers not yet tempted by $100 oil
Independent operators are caught between Trump’s Iran war aims and his promise of low petrol pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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