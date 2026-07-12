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12.07.2026 06:00:06

US states push to repurpose abandoned oil wells

Pennsylvania, Oklahoma and others are finding ways to turn an expensive and polluting problem into a new opportunityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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