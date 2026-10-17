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17.10.2026 02:18:53
US stocks: Wall Street ends down sharply; worries about AI trade, high oil prices weigh
Investors are also watching oil prices jump more than 3% due to Middle East supply worriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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